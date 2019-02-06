Над дочерью жены миллиардера Кравец надругались в школьном туалете

«У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю - мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону», - пожаловалась она, заявив о намерении «прорваться в школу и навести там шороха».