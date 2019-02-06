«Надо было тащить его в больницу»: на похоронах Децла пролился свет на тайну его смерти

В российской столице 6 февраля прошла церемония прощания с Кириллом Толмацким, выступавшим под псевдонимом Децл.

Официальная причина смерти музыканта пока неизвестна, однако сообщается, что у него остановилось сердце. Несмотря на быстрый приезд скорой, артиста не смогли спасти.

Попрощаться с сыном пришли его отец и мать, находящиеся в разводе. Кирилл более 15 лет не общался со своим старшим родственником, не сумев простить его за уход из семьи.

Гости мероприятия обсуждали между собой вероятные причины смерти Децла, и один из поклонников сообщил, что, по слухам, Толмацкий-младший страдал от мерцательной аритмии, но не обращался к врачам, передает TopNews.

Как пишет «Московский комсомолец», в зале ЦКБ к семье Децла подошел знакомый, чтобы выразить свои соболезнования.

«Все-таки был тромб?» - спросил он, но Александр Толмацкий ничего ему не ответил, закрыв лицо руками.

При этом Ирина заявила, что ее сыну нужно было лечение. «Надо было не слушать его, а тащить в больницу», - сказала она. Мать Децла рассказала, что ее сын плохо питался и сильно уставал от постоянных концертов и перелетов.