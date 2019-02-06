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Мартин Репинский продает свою «ласточку»: для любви она особенно удобна!

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Martin Repinski ja Siret Kotka pulm. Taamal armatsemiseks mugav Audi.

ФОТО: Sergei Stepanov

Бывший министр сельского хозяйства, владелец козьей фермы Konju, политик Мартин Репинский выставил на продажу свой автомобиль. Рекламируя свою «ласточку», Мартин отмечает то, что машина просто создана для любви.

«Когда я купил Audi Q7, то еще не знал, что она станет моим вторым домом. Много положительных эмоций было в этой машине... путешествия, любовь, кстати, для этого она особенно хорошо подходит! На самом деле это надежная, удобная, безопасная и практичная машина», – написал Мартин Репинский.

Отметим, что именно на этой машине Мартин Репинский и его нынешняя супруга, политик Сирет Котка, приехали на свою свадьбу в 2017 году.

Политик объясняет, что продажа любимого автомобиля связана с тем, что в последнее время в Таллинн он ездит редко, а по Йыхви Мартин передвигается в основном на велосипеде. Именно поэтому он и решил найти для Audi нового хозяина, который будет заботится о ней так же бережно, как это делал он сам.

Мартин – настоящий маркетолог! Между всеми, кто поделится постом о продаже его автомобиля в социальной сети Facebook, обещает разыграть два билета в СПА-центр. 

Свадьба Мартина Репинского и Сирет Котка.

ФОТО: Sergei Stepanov

Audi Q7 Репинский выставил на продажу за 28 000 евро.

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