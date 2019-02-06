Мартин Репинский продает свою «ласточку»: для любви она особенно удобна!

«Когда я купил Audi Q7, то еще не знал, что она станет моим вторым домом. Много положительных эмоций было в этой машине... путешествия, любовь, кстати, для этого она особенно хорошо подходит! На самом деле это надежная, удобная, безопасная и практичная машина», – написал Мартин Репинский.

Отметим, что именно на этой машине Мартин Репинский и его нынешняя супруга, политик Сирет Котка, приехали на свою свадьбу в 2017 году.

Политик объясняет, что продажа любимого автомобиля связана с тем, что в последнее время в Таллинн он ездит редко, а по Йыхви Мартин передвигается в основном на велосипеде. Именно поэтому он и решил найти для Audi нового хозяина, который будет заботится о ней так же бережно, как это делал он сам.

Мартин – настоящий маркетолог! Между всеми, кто поделится постом о продаже его автомобиля в социальной сети Facebook, обещает разыграть два билета в СПА-центр.

Свадьба Мартина Репинского и Сирет Котка. ФОТО: Sergei Stepanov