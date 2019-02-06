«Овцы!» Никита Михалков резко высказался в адрес участниц шоу Comedy Woman

Недавно на телеканале «Россия 24» был показан новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон». В передаче режиссер рассуждал об интеллектуальной элите России и о том, с какими проблемами она сталкивается в наши дни. Михалков представил зрителям фрагмент из шоу Comedy Woman, который показался ему оскорбительным.

«Тихо. Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», — сказала героиня Екатерины Варнавы. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» — ответила Надежда Сысоева в амплуа школьницы. «Нет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», — добавила персонаж Натальи Медведевой. Эта шутка вызвала бурную реакцию у Михалкова.

Никита Михалков. ФОТО: Пресс-служба ММКФ

«Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?» — возмутился режиссер после показа отрывка.