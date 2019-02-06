Самый известный барабанщик Эстонии борется с раком: болезнь меняет жизнь навсегда

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с раком. Именно в этот день барабанщик группы Traffic Борька впервые рассказал на эстонском телевидении свою историю о серьезной болезни.

Борис Гребтуков, более известный публике как Борька-барабанщик, был участником многих групп и играл со многими известными артистами, такими как Танель Падар и The Sun, Отть Лепланд, Тынис Мяги, Карл-Эрик Таукар, Ленна Куурмаа и многими другими. С осени прошлого года 33-летний барабанщик Борька является участником Traffic.

ФОТО: Club Privé

В ноябре 2015 года музыкант внезапно заболел. В чем дело – сначала не понимал ни он сам, ни семейный врач. «У меня началась небольшая температура. Ежедневно она поднималась до 37,4», – рассказывает Борька. Усталость дала о себе знать, а семейный врач выписал антибиотики. «Я думал, что зима на улице, и я мог простудиться», – вспоминает музыкант.

Наконец, Борька решил сам пойти в больницу, где ему сделали различные анализы и МРТ. Врачи подозревали, что речь идет о чем-то более серьезном, чем грипп. Оказалось, так и было. Диагноз, который поставили молодому человеку – лимфома Ходжкина, вторая стадия.

После того, как музыкант был отправлен в Северо-эстонскую региональную больницу, все оказалось еще серьезнее. Биопсия показала, что речь идет о четвертой стадии заболевания. «Я был готов начать химиотерапию. Какой у меня был выбор? Выбора не было», – вспоминает Борька.

Долгое время ни поклонники, ни коллеги не знали, что происходит с самым популярным барабанщиком Эстонии, всем просто говорили, что он вынужден отсутствовать на концертах.

Наконец, после начала химиотерапии Борка опубликовал фотографию в Facebook и объявил, почему он не посещал концерты.

А дальше начался долгий путь лечения: химиотерапия за химиотерапией, разумеется, тяжелые последствия агрессивного лечения. В одно время музыкант вспоминает, что съедал по 40 таблеток в день. Перенес Борька и операцию: в груди сделали отверстие для лучшего прохождения химиотерапии.

«Когда были более-менее нормальные дни, то я гулял. Однажды я прошел 200 метров и подумал, что не пойду дальше, потому что не смогу добраться домой», – вспоминает музыкант.

И наконец, исследование после химиотерапии дало положительный ответ: болезнь отступила, и никакой новой химической или лучевой терапии не требуется. Почему у молодого успешного человека возникла эта болезнь – ни врачи, ни он сам не могут дать ответ. «У этой лимфомы Ходжкина действительно нет причин. Никто не может ответить вам, откуда она берется», – говорит Борька. Лимфома также не является генетическим заболеванием.

«Стресс является одним из факторов, который может вызвать такое заболевание и вообще другие формы онкологии», – уверен Борька.

Теперь 33-летний Борька участник группы Traffic ФОТО: Kuvatõmmis saatest