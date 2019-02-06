Самый известный барабанщик Эстонии борется с раком: болезнь меняет жизнь навсегда

Самый известный в Эстонии барабанщик Борька впервые рассказал о своей тяжелой болезни передаче «Radar», которая выходит на Kanal 2. Три года назад у молодого успешного парня нашли рак лимфатической системы. После жестокой схватки с болезнью музыкант вернулся на сцену и снова дает концерты.
4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с раком. Именно в этот день барабанщик группы Traffic Борька впервые рассказал на эстонском телевидении свою историю о серьезной болезни.
Борис Гребтуков, более известный публике как Борька-барабанщик, был участником многих групп и играл со многими известными артистами, такими как Танель Падар и The Sun, Отть Лепланд, Тынис Мяги, Карл-Эрик Таукар, Ленна Куурмаа и многими другими. С осени прошлого года 33-летний барабанщик Борька является участником Traffic.
В ноябре 2015 года музыкант внезапно заболел. В чем дело – сначала не понимал ни он сам, ни семейный врач. «У меня началась небольшая температура. Ежедневно она поднималась до 37,4», – рассказывает Борька. Усталость дала о себе знать, а семейный врач выписал антибиотики. «Я думал, что зима на улице, и я мог простудиться», – вспоминает музыкант.
Наконец, Борька решил сам пойти в больницу, где ему сделали различные анализы и МРТ. Врачи подозревали, что речь идет о чем-то более серьезном, чем грипп. Оказалось, так и было. Диагноз, который поставили молодому человеку – лимфома Ходжкина, вторая стадия.
После того, как музыкант был отправлен в Северо-эстонскую региональную больницу, все оказалось еще серьезнее. Биопсия показала, что речь идет о четвертой стадии заболевания. «Я был готов начать химиотерапию. Какой у меня был выбор? Выбора не было», – вспоминает Борька.
Долгое время ни поклонники, ни коллеги не знали, что происходит с самым популярным барабанщиком Эстонии, всем просто говорили, что он вынужден отсутствовать на концертах.
Наконец, после начала химиотерапии Борка опубликовал фотографию в Facebook и объявил, почему он не посещал концерты.
А дальше начался долгий путь лечения: химиотерапия за химиотерапией, разумеется, тяжелые последствия агрессивного лечения. В одно время музыкант вспоминает, что съедал по 40 таблеток в день. Перенес Борька и операцию: в груди сделали отверстие для лучшего прохождения химиотерапии.
«Когда были более-менее нормальные дни, то я гулял. Однажды я прошел 200 метров и подумал, что не пойду дальше, потому что не смогу добраться домой», – вспоминает музыкант.
И наконец, исследование после химиотерапии дало положительный ответ: болезнь отступила, и никакой новой химической или лучевой терапии не требуется. Почему у молодого успешного человека возникла эта болезнь – ни врачи, ни он сам не могут дать ответ. «У этой лимфомы Ходжкина действительно нет причин. Никто не может ответить вам, откуда она берется», – говорит Борька. Лимфома также не является генетическим заболеванием.
«Стресс является одним из факторов, который может вызвать такое заболевание и вообще другие формы онкологии», – уверен Борька.
Как родители Борьки услышали плохие новости – музыкант уже не помнит, но он уверен, что с самого начала их отношение было правильным. «Они были достаточно умны, чтобы не показывать, как тяжело им приходится. Я очень благодарен за это, потому что если вы находитесь в такой ситуации, вам не нужно, чтобы кто-то жалел вас», – признается Борька и добавляет, что для больного раком необходимо совершенно нормальное отношение.
Борька вспоминает, что, конечно, психологически все это время было очень тяжело, но музыкант не терял оптимизма и веры в положительный исход лечения. Во время химиотерапии Борька также готовился к вступительным экзаменам и был принят в Эстонскую академию музыки и театра.
Последний курс химиотерапии закончился в августе. Первый концерт состоялся 18 сентября. «С группой Томи Рахула. Для меня это был очень эмоциональный концерт. На сцене выступали слезы. Я снова на сцене и делаю это!» – признается барабанщик.
По словам Борьки, лечение, полученное в Эстонии, было мирового уровня. В настоящее время музыкант проходит последующее наблюдение каждые шесть месяцев. С момента первой химиотерапии прошло почти три года. Этой весной он планирует окончить университет.
При необходимости музыкант готов поддержать других людей с тяжелым заболеванием. Рак изменил отношение Борки к жизни. «Я определенно начал ценить каждый день. Ты планируешь свою жизнь сейчас, не на десять или пять лет вперед, а на пару лет. Делаешь больше в данный момент », – говорит Борька.
В случае такого заболевания вы никогда не знаете, чего ожидать. «Я думаю, что такие заболевания, конечно, переворачивают всю жизнь с ног на голову. Вы никогда не будете прежним после такой болезни», – признается музыкант.
Помимо игры на барабанах, у Борьки есть и другие мысли о будущем. «Быть лучше как личность. Быть может, начать работать в каких-то организациях. Например, с теми, которые связаны с онкологией», – говорит музыкант.