Умолчавшую о пожаре дочь Юрия Башмета ищет полиция

Тelegram-канал Mash утверждает, что дочь Юрия Башмета сбежала, и ее разыскивают полицейские. У них есть серьезные вопросы к женщине. В ночь на 4 февраля Ксения устроила шумную вечеринку в 44-й квартире, ставшей эпицентром пожара, при котором погибли восемь человек.

По утверждению издания, и хозяйка квартиры, и ее гости исчезли сразу. Якобы они не подняли тревогу, не попытались разбудить соседей, а «тихо свалили». Их поиском занялась полиция, у которой к 38-летней Ксении есть «очевидные вопросы», передают Dni.

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS/Scanpix