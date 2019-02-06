Сила ЗОЖ: мужчина убил напавшую на него во время пробежки пуму

В горах Колорадо американец во время пробежки подвергся нападению пумы. Мужчина вступил в схватку с животным, задушив его.

Согласно официальному сообщению Msn.com, мужчина услышал что-то позади себя, а когда обернулся - на него бросился дикий зверь. Животное стало кусать человека, но он смог вырваться. Мужчина убил пуму, самостоятельно выбрался из парка и позвал на помощь.

Позже правоохранители нашли пуму. Она оказалась неполовозрелым самцом весом около 36 килограммов. Причина смерти – удушение.