Сила ЗОЖ: мужчина убил напавшую на него во время пробежки пуму
Американский бегун получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения лица, рук, ног и спины.
В горах Колорадо американец во время пробежки подвергся нападению пумы. Мужчина вступил в схватку с животным, задушив его.
Согласно официальному сообщению Msn.com, мужчина услышал что-то позади себя, а когда обернулся - на него бросился дикий зверь. Животное стало кусать человека, но он смог вырваться. Мужчина убил пуму, самостоятельно выбрался из парка и позвал на помощь.
Позже правоохранители нашли пуму. Она оказалась неполовозрелым самцом весом около 36 килограммов. Причина смерти – удушение.
Пумы, также известные как горные львы или пантеры, входят в семейство диких кошек. Они живут на территории всей Америки.