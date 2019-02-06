Ср, 6.02.2019
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  • Сила ЗОЖ: мужчина убил напавшую на него во время пробежки пуму

Сила ЗОЖ: мужчина убил напавшую на него во время пробежки пуму
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Puuma. Pilt on illustreeriv

ФОТО: Theo Allof / picture alliance / moodboard/Scanpix

Американский бегун получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения лица, рук, ног и спины.

В горах Колорадо американец во время пробежки подвергся нападению пумы. Мужчина вступил в схватку с животным, задушив его.

Согласно официальному сообщению Msn.com, мужчина услышал что-то позади себя, а когда обернулся - на него бросился дикий зверь. Животное стало кусать человека, но он смог вырваться. Мужчина убил пуму, самостоятельно выбрался из парка и позвал на помощь. 

Позже правоохранители нашли пуму. Она оказалась неполовозрелым самцом весом около 36 килограммов. Причина смерти – удушение.

Пумы, также известные как горные львы или пантеры, входят в семейство диких кошек. Они живут на территории всей Америки.

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