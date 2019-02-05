Муж показал танцующую Пелагею в сауне

Иван Телегин разместил в инстаграм-сториз зажигательные видеоролики, на одном из которых подписчики разглядели танцующую в Пелагею, супругу хоккеиста. Видео было сделано в сауне, а певица веселилась в ярко-красном слитном купальнике с разрезами.