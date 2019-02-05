Ср, 6.02.2019
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Муж показал танцующую Пелагею в сауне

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Пелагея

ФОТО: PBK

Иван Телегин разместил в инстаграм-сториз зажигательные видеоролики, на одном из которых подписчики разглядели танцующую в Пелагею, супругу хоккеиста. Видео было сделано в сауне, а певица веселилась в ярко-красном слитном купальнике с разрезами.

Пелагея нередко танцует в обычной жизни: недавно она вместе с мужем зажгли в аэропорту под хит 90-х, а ранее вместе спели в автомобиле, пишет Lady.mail.ru.

Напомним, Пелагея официально стала женой Телегина в июне 2016 года. Через полгода у пары родилась дочь Таисия. Ради певицы спортсмен ушел из семьи, где у него подрастала маленькая дочь.

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