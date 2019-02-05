Врачи спасают Башмета после смертоносного пожара

У прославленного дирижера поднялось давление, и ему понадобилась срочная помощь медиков. Поэтому на пресс-конференции он не появился. Просто Башмет очень переживает из-за пожара, который накануне случился в элитной квартире его дочери Ксении на Никитском бульваре. В результате трагедии погибли восемь человек, а перекрытия под несколькими этажами просто рухнули, пишет Dni.ru.

«Там было такое пламя, что дочь выскочила, оставила все вещи и скрипку сына, то есть моего внука. Она без одежды утепляющей выскочила. Все бежали, потому что пламя было ужасное», – ранее рассказал Башмет журналистам.

По словам музыканта, в момент ЧП его дочь находилась в квартире вместе с няней ее ребенка. «Няня сказала: »Там что-то оранжевое мерцает«. Выглянули, а уже задымление бешеное. Дочь вообще не уверена, что это у нее началось, – сказал дирижер. – Дочь говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, все падало, огонь сумасшедший».