Ср, 6.02.2019
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Врачи спасают Башмета после смертоносного пожара

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Юрий Башмет

ФОТО: SCANPIX

Пресс-конференция, посвященная XII Зимнему международному фестивалю искусств в Сочи, должна была состояться в здании ТАСС. Но идейный вдохновитель праздника маэстро Юрий Башмет не смог присутствовать на встрече с журналистами по причине плохого самочувствия.

У прославленного дирижера поднялось давление, и ему понадобилась срочная помощь медиков. Поэтому на пресс-конференции он не появился. Просто Башмет очень переживает из-за пожара, который накануне случился в элитной квартире его дочери Ксении на Никитском бульваре. В результате трагедии погибли восемь человек, а перекрытия под несколькими этажами просто рухнули, пишет Dni.ru.

«Там было такое пламя, что дочь выскочила, оставила все вещи и скрипку сына, то есть моего внука. Она без одежды утепляющей выскочила. Все бежали, потому что пламя было ужасное», – ранее рассказал Башмет журналистам.

По словам музыканта, в момент ЧП его дочь находилась в квартире вместе с няней ее ребенка. «Няня сказала: »Там что-то оранжевое мерцает«. Выглянули, а уже задымление бешеное. Дочь вообще не уверена, что это у нее началось, – сказал дирижер. – Дочь говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, все падало, огонь сумасшедший».

Напомним, что в пострадавшем от пожара здании 1914 года находятся квартиры художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Никто из них, к счастью, не пострадал. Квартира же дочери Башмета стоимостью 100 миллионов рублей, как полагают эксперты, восстановлению не подлежит. Тут, конечно, есть от чего подняться давлению...

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