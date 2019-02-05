Ср, 6.02.2019
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  • Эстония, жди! Ученые рассказали, когда люди смогут жениться на секс-роботах

Эстония, жди! Ученые рассказали, когда люди смогут жениться на секс-роботах

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Секс на кухне

ФОТО: Claudio Divizia / PantherMedia / Claudio Divizia

Американские ученые прогнозируют появление людей нового пола - цифросексуалов. Это секс-роботы с искусственным интеллектом, с которым в будущем можно будет вступать в брак.

По мнению ученых Марка Гоулдвидера и Йозефа Рейзина, если роботов признают личностями, то власти разрешат заключать с ними брак. Специалист по искусственному интеллекту, создатель компьютерных шахмат Дэвид Леви прогнозирует, первый официальный союз с роботами будет оформлен не ранее 2050-го, пишет Mport.ua.

Радикально мыслящие эксперты считают, что к категории цифросексуалов уже сейчас можно отнести пользователей сайтов знакомств.

Секс-роботы с каждым годом становятся все человечнее. Недавно мы рассказывали, что секс-роботов научили сопротивляться грубым приставаниям.

Прогресс технологий не нравится жрицам любви. Кто бы сомневался?

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