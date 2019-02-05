Эстония, жди! Ученые рассказали, когда люди смогут жениться на секс-роботах

По мнению ученых Марка Гоулдвидера и Йозефа Рейзина, если роботов признают личностями, то власти разрешат заключать с ними брак. Специалист по искусственному интеллекту, создатель компьютерных шахмат Дэвид Леви прогнозирует, первый официальный союз с роботами будет оформлен не ранее 2050-го, пишет Mport.ua.

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