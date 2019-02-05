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  • Все ахнут, когда узнают его имя! В Хааберсти на празднике огня выступит популярный певец

Все ахнут, когда узнают его имя! В Хааберсти на празднике огня выступит популярный певец

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Ukraina lauljanna Ani Lorak, talendisaate üks neljast produtsendist ja mentorist, kuulamas esimeses voorus Uku Suviste esitust.

ФОТО: Pervõi Kanal

В субботу, 9 февраля, в 16.30 в амфитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ пройдёт праздник огня. Всех гостей мероприятия ждёт выступление воспитанников детской музыкальной студии «Тайси» и певца Уку Сувисте, а также красочное лазерное шоу.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона праздник огня стал доброй традицией, помогающей добавить красок в тёмный зимний вечер. «На этот раз на празднике мы не будем сжигать ёлки, из собранных новогодних деревьев сделают древесную стружку. Огонь всё же будет, зажжём маленькие костры, которые согреют теплом и светом гостей праздника. Кульминаций праздника станет выступление артистов театра огня и грандиозное лазерное шоу», - сказал Юргенсон.

Мероприятие бесплатное, ждём всех желающих.

Праздник огня организует управа Хааберсти совместно с центром досуга Хааберсти.

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