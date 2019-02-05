Мнение москвича: Eesti Laul 2019 уже стал кладбищем для хитов и ареной для сведения счетов

В 2019-м году Eesti Laul впервые представил живые полуфиналы на арене в Тарту вместо студийных в записи. Если абстрагироваться от музыкального материала, то следует признать – инициатива себя оправдала не вполне полностью – картинка так и осталась весьма сдержанной, а зал откровенно тухлым – не было ощущения тысячной аудитории – толпа в студии создавала откровенно больше шума, чем тартуская толпа на пустых на треть трибунах. Конечно, это вопрос раскрутки, которая требует времени, но идея проведения обоих полуфиналов в одном городе провалилась с лязгом, треском, грохотом и, возможно, визгами нового супервайзера Laul.

Номера в полуфиналах оказались весьма и весьма средними. Те эффекты, что использовались на этой стадии в прошлые годы, судя по всему, либо прятались до финала, либо просто ушли в историю следом за Мартом Норметом.

Более слабый первый полуфинал имел в своем составе несколько очевидных финалистов вроде Сандры Нурмсалу, Öed или Виктора Кроне. Все три песни, по логике вещей должны были опираться на значительный объем визуальных эффектов. В итоге мы увидели видеопроекцию с штормом у Виктора, парочку цитат из видеоклипа у Кристель Ааслайд и еле заметно распускающееся дерево у Сандры. При этом, что странно, у того же Стефана Айрапетяна никаких намеков на неожиданные сюрпризы не было даже близко. В итоге четверка по жюри вышла сверхсенсационной – в нее не попали ни Сандра, ни Öed (которые, по-честному, спели не идеально). Зато место в ней нашлось бесформенной песне Софии Рубиной (за какие заслуги - не совсем ясно). В конечном счете Сандру добрали в финал по зрительскому голосованию, а снапчат-видео-девочки с едва ли не самой приставучей песней полуфинале остались в оном. В этой ситуации, с одной стороны, эстонское профессиональное жюри повело себя максимально традиционно, стараясь вытянуть наиболее самобытный продукт. Хотя, покосившись на пролет мимо судейской четверки идеально спевшей Нурмсалу, начинаешь понимать, что если в жюри сидит Лыхмус, который ранее был единственным автором триумфаторши московского «Евровидения» десятилетней давности, то осознаешь – старый лис просто свел с ней счеты за то, что песню ей сочинил Пайусаар, а не он. Заметьте. Через два дня ситуация повторилась.