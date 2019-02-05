«Надо было не бычить»: Рынска резко отозвалась о жильцах сгоревшего дома в центре Москвы

По мнению светской львицы, виновниками пожара могли стать жильцы коммунальной квартиры, расположенной в этом доме, хотя «почти наверняка» риелторы предлагали «этой коммуналке разумное расселение», однако этого не позволил сделать «какой-нибудь жилец, который за свою *** конуру хотел двушку на Патриках», из-за чего квартиру никак не могли расселить.

«И коммуналка не расселялась. Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта, - не свое ж, не жалко. И вот сгорели. А надо было не бычить и расселяться разумно. Съехали бы в Митино в отдельное жилье или в Бутово какое, и остались бы живы», - возмущается она.

В другой публикации она отметила, что в свое время работала риелтором и помогала расселять в том числе подобные коммуналки.