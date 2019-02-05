Татьяна Тарасова попала в больницу. Ей провели операцию

Как оказалось, Заслуженному тренеру России провели операцию. На связь с представителями прессы вышла ее помощница. Она не стала говорить о причине, по которой Тарасовой понадобилось хирургическое вмешательство.

«Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет говорить. С ней все хорошо», — поделилась представитель тренера. Чуть позже выяснилось, что в медицинское учреждение Тарасова попала из-за проблем с глазами: у нее развивалась катаракта. Об этом позже рассказала сама Тарасова.

«Чувствую себя хорошо, правда, зрение пока еще не полностью восстановилось. Мне заменили хрусталик. Все, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома. Такая же операция планируется на втором глазу. Врач рекомендовал провести ее как можно быстрее, но окончательное решение он примет на сегодняшней консультации», — призналась она.