Китайский Новый год 5 февраля 2019 года: важные приметы, традиции и запреты

Китайский Новый год не привязан к конкретной дате и зависит от дня зимнего солнцестояния. В 2019 году Праздник весны, как называют его китайцы, выпадает на 5 февраля и продлится две недели. В этот период соблюдение традиций поможет обрести благополучие, поэтому эксперты Dailyhoro предлагают познакомиться с культурой проведения этого красочного праздника.

Традиции Китайского Нового года

В Китае к Новому году готовятся заранее и считают этот праздник семейным. Он собирает всех членов семьи вместе, даже если кому-то из них приходится преодолевать огромные расстояния. Традиция отмечать праздник под одной крышей сулит каждой семье процветание на весь год.

Перед празднованием тщательно убирают в домах, без жалости выбрасывая ненужные вещи. Такая традиция позволяет не только избавиться от хлама, но и обновить энергетику.

Традиционным новогодним украшением для китайцев является не наряженная елка, а мандариновое дерево. По поверьям, оно привлекает в дом удачу, счастье и достаток. Мандариновые деревья стараются выращивать самостоятельно, чтобы они всегда украшали дом и привносили в него энергетику благополучия.

Кроме мандариновых деревьев используют гирлянды, красные фонари, а также талисманы богатства и процветания.

Китайский Новый год - это яркие фейерверки, которые не только несут радость, но и служат оружием в борьбе со злыми силами. По поверьям, запуск красочных фейерверков помогает прогнать духов, которые вредят благополучию людей и могут стать причиной неурожая.

На Китайский Новый год можно приготовить традиционные блюда, которые также имеют особый смысл:

рис является символом изобилия, рыбные продукты привлекают процветание и денежную энергетику, а домашняя лапша служит гарантом долгой счастливой жизни.

В 2019 году можно приготовить запеченного гуся, еще одно традиционное китайское блюдо, которое помогает обрести в семье гармонию и взаимопонимание.

В день праздника принято обмениваются подарками, сулящими денежное изобилие. В Китае это красные конверты, в которые кладут купюры.

Обязательным атрибутом празднования является китайский дракон. Он выступает символом добра и защищает от злых духов, и его фигурку можно приобрести для защиты семьи и дома. Привлечет в дом удачу и изображение дракона - например, картина или плед с ярким рисунком.

Приметы на Китайский Новый год

По примете, до Нового года нужно очистить дом от пустых банок, чтобы в новом году не испытывать трудностей с финансами.

В день празднования принято принимать гостей в комнате, где накрыт стол.

Поздравлять друг друга с праздником в спальне - дурная примета, сулящая частые скандалы и разногласия.

После наступления Нового года нельзя пользоваться ножом сутки, чтобы не отрезать себе пути к счастью и процветанию.

Убирать в день праздника категорически запрещено. Тем, кто нарушит запрет, не видать счастья в наступившем году.

Согласно поверьям, три дня после наступления Нового года нельзя изменять внешность: краситься, стричься и даже делать маникюр.

Считается, что покровитель года должен запомнить каждого человека в лицо, чтобы вовремя прийти на помощь в трудную минуту.