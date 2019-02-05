Вт, 5.02.2019
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  • Галерея: самый дорогой в мире спиртной бренд встретил китайский Новый год в Таллинне

Галерея: самый дорогой в мире спиртной бренд встретил китайский Новый год в Таллинне

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Накануне вечером, 4 февраля, элитный бренд Moutai устроил в Таллинне вечеринку, куда позвал гостей, чтобы эффектно встретить Новый год по восточному календарю. 

Элитная китайская водка Moutai признана самым дорогим в мире брендом среди спиртных напитков. Вечеринка прошла в столичном коктейль-баре D’Boiss. Бренд Moutai представил гостям свою продукцию, а также приготовил традиционные китайские закуски. Среди которых не было и кусочка свинины, а все потому, что встречает Восток год Желтой Свиньи, и родственников хозяйки наступающего года быть на столе не должно.

Праздничную атмосферу в этот вечер поддерживал DJ Эркки Сарапуу. С торжественным словом обратился к гостям официальный представитель Moutai в Эстонии Анри Юргенштейн. 

Праздник продлился до полуночи. Смотрите галерею!

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