Галерея: самый дорогой в мире спиртной бренд встретил китайский Новый год в Таллинне

Элитная китайская водка Moutai признана самым дорогим в мире брендом среди спиртных напитков. Вечеринка прошла в столичном коктейль-баре D’Boiss. Бренд Moutai представил гостям свою продукцию, а также приготовил традиционные китайские закуски. Среди которых не было и кусочка свинины, а все потому, что встречает Восток год Желтой Свиньи, и родственников хозяйки наступающего года быть на столе не должно.