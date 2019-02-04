Звезда сериала «Султан моего сердца» о свадьбе с русской девушкой: у меня нет предрассудков

34-летний Али Эрсан Дуру, прославившийся благодаря роли Махмуда II в сериале «Султан моего сердца», дал откровенное интервью о своей личной жизни и съемках в русско-турецком проекте. Актер пообщался с журналистами о том, как он прошел кастинг, откуда черпал вдохновение для образа султана и нравилось ли ему сниматься в исторических костюмах.
Али Эрсан честно признался, что сам бы не хотел иметь гарем. Чем больше в твоем окружении любимых женщин, тем больше проблем и интриг, считает актер. Вопреки слухам о романе с Александрой Никифоровой, исполнительницей роли Анны, сердце 34-летнего Дуру пока свободно, пишет Lady.mail.ru.
Тем не менее, актер уверен в том, что если бы он выбрал в невесты девушку русского происхождения, его семья приняла это решение. Он не видит ничего неправильного в смешанных браках.
«Моя мама и вообще вся моя семья — демократичные, адекватные люди, которые уважают любые культурные традиции. Если я когда-нибудь полюблю русскую девушку, мне никто не будет препятствовать. У меня нет предрассудков на тему смешанных браков», - прокомментировал он.