Звезда сериала «Султан моего сердца» о свадьбе с русской девушкой: у меня нет предрассудков

Али Эрсан честно признался, что сам бы не хотел иметь гарем. Чем больше в твоем окружении любимых женщин, тем больше проблем и интриг, считает актер. Вопреки слухам о романе с Александрой Никифоровой, исполнительницей роли Анны, сердце 34-летнего Дуру пока свободно, пишет Lady.mail.ru.

Тем не менее, актер уверен в том, что если бы он выбрал в невесты девушку русского происхождения, его семья приняла это решение. Он не видит ничего неправильного в смешанных браках.