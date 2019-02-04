Жизель и Лео: супермодель рассказала, что стало причиной разрыва отношений с Ди Каприо

В самом начале их знакомства Лео был не в лучшей форме: депрессия из-за расставания с бывшей девушкой привела к тому, что он прибавил ив весе и осунулся. Красавица Жизель и вовсе была несвободна, на ухаживания актера она не обращала внимания Fabiosa.ru.

Благодаря работе, Ди Каприо привел себя в отличную форму и со временем смог завоевать благосклонность супермодели. К тому же, он становился все более популярным и востребованным. Молодые люди были вместе 5 лет, начиная с 2000-го.

Пара радовала поклонников частыми появлениями на публике и тем, что совершенно не стремилась скрывать свои чувства. Поговаривали, что Ди Каприо познакомил Бюндхен с матерью, и та якобы одобрила его выбор, что дало повод для возникновения домыслов о скорой свадьбе.

Делал ли Лео предложение Жизель, достоверно не известно. Начало их отношений пришлось на непростой период: оба много работали и были вынуждены вращаться в своих кругах, посещая различные светские мероприятия и вечеринки.

Истинные причины их расставания были тайной до последнего времени. Люди судачили о том, что Лео раскритиковал актерский дебют Жизель в фильме «Нью-Йоркское такси», его неготовности к семейной жизни, а некоторые даже считали этот роман ничем иным, как ловким пиар-ходом.

Не так давно вышла книга мемуаров Бюндхен, о которой она немного рассказала в интервью изданию Net-a-Porter. Как оказалось, в их отношениях наступил переломный момент, когда Жизель была готова меняться, а Лео – нет. Девушка перестала работать на износ, увлеклась здоровым образом жизни и, вероятно, хотела остепениться. Актер же не желал менять свои привычки и все так же часто пропадал на вечеринках в компании друзей. Так их пути и разошлись.

Уже двумя годами позднее супермодель стала встречаться со своим теперешним супругом, Томом Брэди, с которым воспитывает двоих детей. Пара заключила брак в 2009-м и даже спустя 10 лет выглядит столь же счастливой, как в самом начале отношений.

Леонардо прослыл закоренелым холостяком, хотя перед его чарами не могли устоять десятки красавиц: Бар Рафаэли, Блейк Лайвли , Эрин Хитертон, Тони Гаррн и многие другие. В последнее время говорят, что свое сердце актер отдал молодой аргентинской модели и актрисе Камилле Морроне.