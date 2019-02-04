Пн, 4.02.2019
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  • Сексуальная латвийская танцовщица поделилась пикантным кадром, на котором позирует практически голой

Сексуальная латвийская танцовщица поделилась пикантным кадром, на котором позирует практически голой
Горячо!

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ФОТО: Instagram

Латвийская танцовщица Байба Клинтс, которая не только танцует сама, но и преподает, а также является членом жюри на различных международных конкурсах, разместила в Instagram очень пикантный снимок.

На фото танцовщица запечатлена принимающей душ в эротичной позе. При этом на ней лишь маленький черные трусики, а обнаженную грудь сексуальная красотка прикрывает рукой, пишет Rus.tvnet.lv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Потому что на улице -15 градусов", - подписал Байба этот снимок, который вызвал шквал эмоций в Сети. Подписчики танцовщицы не скупятся в комплиментах, восхищаясь ее роскошными формами.

Отметим, что Клинтс регулярно делится в Instagram самыми яркими моментами своей повседневной жизни, а также публикует видео репетиций в танцевальном зале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baiba Klints (@baibaklints) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baiba Klints (@baibaklints) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baiba Klints (@baibaklints) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baiba Klints (@baibaklints) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baiba Klints (@baibaklints) on

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