Сексуальная латвийская танцовщица поделилась пикантным кадром, на котором позирует практически голой

На фото танцовщица запечатлена принимающей душ в эротичной позе. При этом на ней лишь маленький черные трусики, а обнаженную грудь сексуальная красотка прикрывает рукой, пишет Rus.tvnet.lv.

"Потому что на улице -15 градусов", - подписал Байба этот снимок, который вызвал шквал эмоций в Сети. Подписчики танцовщицы не скупятся в комплиментах, восхищаясь ее роскошными формами.