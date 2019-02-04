Децл мог умереть от передозировки стимуляторов

В Ижевске скончался российский рэп-исполнитель Децл, известный в миру под именем Кирилл Толмацкий. Несмотря на то, что этому певцу было всего 35 лет, его профессиональная карьера уже насчитывает почти два десятилетия. Он очень рано прославился благодаря ярким и запоминающимся композициям в конце 1990-х, когда рэп в России был еще чем-то совершенно экзотическим. К сожалению, через некоторое время Децл ушел в тень и в течение многих лет о нeм почти не было ничего слышно. Только самые преданные поклонники творчества Кирилла знали о том, что он записывает новые композиции, трудится над альбомами и даже меняет псевдонимы, пишет Medikforum.ru.

Децл скончался от внезапной остановки сердца после выступления на корпоративе в ночном клубе города Ижевска. Сегодня эксперты выдвигают самые разные версии о том, что могло послужить причиной остановки сердца и смерти в столь молодом возрасте. Некоторые врачи предполагают, что у Кирилла мог быть какой-то врожденный дефект сердца, Но другие уверены, что Децл, подобно многим музыкантам в России и за границей, мог принимать стимулирующие лекарства, как рецептурные, так и запрещённые для того, чтобы получать необходимую для работы энергию.