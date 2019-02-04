Децл мог умереть от передозировки стимуляторов

Причиной остановки сердца популярного российского рэп-исполнителя Децла могла быть передозировка стимулирующих лекарственных препаратов. Такое мнение высказывают эксперты.
В Ижевске скончался российский рэп-исполнитель Децл, известный в миру под именем Кирилл Толмацкий. Несмотря на то, что этому певцу было всего 35 лет, его профессиональная карьера уже насчитывает почти два десятилетия. Он очень рано прославился благодаря ярким и запоминающимся композициям в конце 1990-х, когда рэп в России был еще чем-то совершенно экзотическим. К сожалению, через некоторое время Децл ушел в тень и в течение многих лет о нeм почти не было ничего слышно. Только самые преданные поклонники творчества Кирилла знали о том, что он записывает новые композиции, трудится над альбомами и даже меняет псевдонимы, пишет Medikforum.ru.
Децл скончался от внезапной остановки сердца после выступления на корпоративе в ночном клубе города Ижевска. Сегодня эксперты выдвигают самые разные версии о том, что могло послужить причиной остановки сердца и смерти в столь молодом возрасте. Некоторые врачи предполагают, что у Кирилла мог быть какой-то врожденный дефект сердца, Но другие уверены, что Децл, подобно многим музыкантам в России и за границей, мог принимать стимулирующие лекарства, как рецептурные, так и запрещённые для того, чтобы получать необходимую для работы энергию.
Передозировка подобного рода лекарств не раз приводила к печальным исходам. Можно вспомнить уход из жизни австралийского актера Хита Леджера, которому было всего 28 лет. Король поп-музыки Майкл Джексон также скончался от передозировки рецептурных препаратов, которые ему назначил лечащий врач, впоследствии осужденный за убийство. Только тщательное расследование покажет, что же стало настоящей причиной смерти Кирилла Толмацкого, которая так поразила всех его друзей и родственников.