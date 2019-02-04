Борющийся с раком Валентин Юдашкин перестал говорить

Недавно Юдашкин представил публике свою новую коллекцию. Мэтр моды присутствовал на показе, но говорил крайне мало и исключительно шепотом, его спикером в тот вечер была супруга Марина, разговаривала от имени дизайнера в основном она, пишет Medikforum.ru.

То, как стал выглядеть модельер, многие представители прессы охарактеризовали довольно пессимистично. Валентин Юдашкин по-прежнему изысканно одет, но сильная худоба сделала 55-летнего кутюрье похожим на подростка.

В 2016 году Валентин Юдашкин перенес операцию на почках. Он долго не раскрывал, что его заболевание – онкологическое. В 2017 году Юдашкин впервые сообщил, что обращался к врачам, сказав об этом несколько слов в эфире шоу телеканала «Россия-1». Тогда дизайнер отметил, что он страдал от заболевания почек, и поблагодарил врачей за оказанную ему помощь.