Борющийся с раком Валентин Юдашкин перестал говорить

Профильные издания вновь обсуждают тему болезни именитого российского модельера Валентина Юдашкина. Репортеры СМИ утверждают, что кутюрье сильно похудел, а также почти перестал разговаривать.
Недавно Юдашкин представил публике свою новую коллекцию. Мэтр моды присутствовал на показе, но говорил крайне мало и исключительно шепотом, его спикером в тот вечер была супруга Марина, разговаривала от имени дизайнера в основном она, пишет Medikforum.ru.
То, как стал выглядеть модельер, многие представители прессы охарактеризовали довольно пессимистично. Валентин Юдашкин по-прежнему изысканно одет, но сильная худоба сделала 55-летнего кутюрье похожим на подростка.
В 2016 году Валентин Юдашкин перенес операцию на почках. Он долго не раскрывал, что его заболевание – онкологическое. В 2017 году Юдашкин впервые сообщил, что обращался к врачам, сказав об этом несколько слов в эфире шоу телеканала «Россия-1». Тогда дизайнер отметил, что он страдал от заболевания почек, и поблагодарил врачей за оказанную ему помощь.
Позднее Иосиф Кобзон в интервью, данном незадолго до госпитализации, коснулся темы проблем со здоровьем его звездных друзей, и упомянул о том, что Валентин Юдашкин скрывает имеющийся у него рак. Кобзон добавил, сославшись на хирурга Давыдова, что у Юдашкина из-за пропущенных им профилактических осмотров были поздно замечены метастазы. Чтобы спасти прославленного модельера, врачам пришлось отнять почку, часть легкого и «почистить» желудок.