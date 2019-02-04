Внук Пугачевой просит денег у поклонников

«У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! — написал Никита в своем Инстаграме. — Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель — собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!.. Хит Фандинг длится всего 3 дня, поэтому мы очень переживаем и хотим выиграть!», передает Soulpost.ru.

Ранее Никита не раз заявлял, что не хочет поддержки известных родственников, хотя их у него со всех сторон: родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, бабушка Алла Пугачева. Но парень рассказывал, что сам зарабатывает себе на жизнь:

«Я монтажер. Со своим другом мы разработали видео-продакшн компанию, занимаемся съемкой клипов и рекламы. Монтирую я заметно чаще, нежели снимаю. Музыка мне особого дохода пока не дает. Помимо этого, появляюсь на кастингах фильмов, дай Бог, получится что-то».