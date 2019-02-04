Новые «Песни» на ТНТ: выбирай свою музыку

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер проекта «ПЕСНИ»:

«Нас интересует новая авторская музыка, которую делают талантливые ребята. Им невероятно сложно пробиться к своим слушателям, именно поэтому мы создали проект «ПЕСНИ» и пригласили двух главных игроков музыкального рынка страны. Искать и раскрывать артистов будут Тимати и Баста — у них два абсолютно разных подхода как к музыке, так и к бизнесу. Мы сознательно сталкиваем Black Star и «Газгольдер», потому что уверены — в этом противостоянии будут открыты десятки крутых музыкантов, которые станут интересны поклонникам совершенно различных жанров».

Тимати или Баста

На этот раз поднимать молодых и пока неизвестных широкой аудитории музыкантов будут лидеры лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер» — Тимати и Баста. У каждого — свои история и философия, свои представления о современной музыке и трендах, свои подходы к поиску талантов, воспитанию будущих топ-музыкантов и работе с артистами. Такое столкновение двух совершенно различных взглядов на музыкальную индустрию возможно только в шоу «ПЕСНИ». Проверенная формула успеха или продвижение тех, кто цепляет? Идеальная бизнес-модель или музыка от сердца? Четкое попадание в целевую аудиторию или неформатные эксперименты?

Тимати, продюсер шоу «ПЕСНИ» и лейбла Black Star:

«Наша структура сильно отличается от творческого объединения, у нас четкая бизнес-организация с фондами артистов, анализом статистики, сбором данных о вложенных и вырученных деньгах. Суммы зависят от динамики успешного продвижения продукта на рынке.

По-настоящему крутой артист должен отлично выглядеть, уметь одеваться. Если наряду с этим есть и музыкальный талант, то это точное попадание. 50% успеха — это умение подать себя, харизма, улыбка, взгляд. Лично я не могу сказать, что оцениваю участников только по музыкальной составляющей. Я смотрю в том числе и на то, кто и как выглядит, подаёт себя, одевается и так далее. Для меня это тоже важно».

Баста, продюсер шоу «ПЕСНИ» и лидер творческого объединения «Газгольдер»:

«Мы не продюсеры, не управленцы. Мы — соратники, союзники для своих артистов. Продюсерские отношения с артистами бессмысленны. Они построены на том, чтобы выжать из музыканта все соки, истощить его потенциал и подстраховаться контрактом, в котором артист практически лишен прав. Мы приняли решение технически не ограничивать артиста, не ставить ему рамки. Каждый артист сам выбирает, как ему работать. Это его риск и его ответственность перед самим собой».

Придется ли Тимати или Басте изменять своим принципам ради участников проекта? Кто из них сделает упор на исполнение и шоу, а кто — на текст и смысл песен? И во что в итоге выльется это эпическое противостояние?

Воля и Варнава