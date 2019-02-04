Новые «Песни» на ТНТ: выбирай свою музыку
16 февраля в 20.00 на ТНТ стартует второй сезон проекта «ПЕСНИ» — самого честного музыкального шоу на российском телевидении. Именно здесь молодые артисты делают свою музыку и пробиваются на большую сцену. Креативность, оригинальность и умение донести свои истории через текст — вот что по-настоящему важно в проекте «ПЕСНИ». Участники шоу – не просто исполнители, они представляют из себя нечто большее, чем голоса из динамиков. Смотри новый сезон и открывай новые лица, новые истории, новые песни вместе со всей страной.
Вячеслав Дусмухаметов, продюсер проекта «ПЕСНИ»:
«Нас интересует новая авторская музыка, которую делают талантливые ребята. Им невероятно сложно пробиться к своим слушателям, именно поэтому мы создали проект «ПЕСНИ» и пригласили двух главных игроков музыкального рынка страны. Искать и раскрывать артистов будут Тимати и Баста — у них два абсолютно разных подхода как к музыке, так и к бизнесу. Мы сознательно сталкиваем Black Star и «Газгольдер», потому что уверены — в этом противостоянии будут открыты десятки крутых музыкантов, которые станут интересны поклонникам совершенно различных жанров».
Тимати или Баста
На этот раз поднимать молодых и пока неизвестных широкой аудитории музыкантов будут лидеры лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер» — Тимати и Баста. У каждого — свои история и философия, свои представления о современной музыке и трендах, свои подходы к поиску талантов, воспитанию будущих топ-музыкантов и работе с артистами. Такое столкновение двух совершенно различных взглядов на музыкальную индустрию возможно только в шоу «ПЕСНИ». Проверенная формула успеха или продвижение тех, кто цепляет? Идеальная бизнес-модель или музыка от сердца? Четкое попадание в целевую аудиторию или неформатные эксперименты?
Тимати, продюсер шоу «ПЕСНИ» и лейбла Black Star:
«Наша структура сильно отличается от творческого объединения, у нас четкая бизнес-организация с фондами артистов, анализом статистики, сбором данных о вложенных и вырученных деньгах. Суммы зависят от динамики успешного продвижения продукта на рынке.
По-настоящему крутой артист должен отлично выглядеть, уметь одеваться. Если наряду с этим есть и музыкальный талант, то это точное попадание. 50% успеха — это умение подать себя, харизма, улыбка, взгляд. Лично я не могу сказать, что оцениваю участников только по музыкальной составляющей. Я смотрю в том числе и на то, кто и как выглядит, подаёт себя, одевается и так далее. Для меня это тоже важно».
Баста, продюсер шоу «ПЕСНИ» и лидер творческого объединения «Газгольдер»:
«Мы не продюсеры, не управленцы. Мы — соратники, союзники для своих артистов. Продюсерские отношения с артистами бессмысленны. Они построены на том, чтобы выжать из музыканта все соки, истощить его потенциал и подстраховаться контрактом, в котором артист практически лишен прав. Мы приняли решение технически не ограничивать артиста, не ставить ему рамки. Каждый артист сам выбирает, как ему работать. Это его риск и его ответственность перед самим собой».
Придется ли Тимати или Басте изменять своим принципам ради участников проекта? Кто из них сделает упор на исполнение и шоу, а кто — на текст и смысл песен? И во что в итоге выльется это эпическое противостояние?
Воля и Варнава
Миллионы зрителей приготовились следить не только за битвой бизнеса и музыки, но и за судьбами тех, кто прошел прослушивание. Впервые в шоу появится хозяйка бэкстейджа — Екатерина Варнава, которая в прошлом сезоне была ведущей «ПЕСНИ. Реалити». Она будет поддерживать участников до и после выступлений, расспрашивать их об эмоциях, чувствах и личных историях, без которых невозможно представить «ПЕСНИ». Ведущим остается Павел Воля. Ему предстоит сглаживать углы и разряжать атмосферу, если она чересчур накалится.
Выбирай свою музыку
Всего за один сезон шоу «ПЕСНИ» удалось заставить всю страну говорить о никому неизвестных артистах — PLC, TERNOVOY (ex-Terry), Максим Свобода, НАZИМА, Кристина Кошелева, DanyMuse, Хабиб и другие смогли собрать полные залы в десятках городов России и попасть в топ-чарты Apple Music и iTunes. В новом сезоне перспективных музыкантов и их новых песен будет еще больше!
Победителя определят зрители ТНТ. Набравший наибольшее число голосов участник получит 5 миллионов рублей. В финале Тимати и Баста лично выберут, кто присоединится к командам Black Star и «Газгольдер», а ты решишь, чей подход к музыке тебе ближе.
Смотри новый сезон шоу «ПЕСНИ» с 16 февраля в 20.00 на ТНТ.
Выбирай свою музыку!
Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) – родился в Москве, свою первую музыкальную группу VIP77 основал в 14 лет. Лейбл Black Star запустил в 2006 году, после выхода одноименного сольного альбома. Среди участников его лейбла – Егор Крид, Мот, Натан, Миша Марвин, L’One, НАZИМА и другие артисты, которым принадлежит лидерство по числу фоловеров в социальных сетях и многочисленные рекорды по просмотрам на YouTube. Артист и продюсер Тимати и подписанты музыкального лейбла Black Star неоднократно собирали самые большие площадки в стране, в том числе и «Олимпийский». Тимати вместе с партнерами Вальтером и Пашу – основатель собственной бизнес-империи.
Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) – музыкант, композитор, глава творческого объединения «Газгольдер». Родился в Ростове-на-Дону в 1980 году. В 2005 году приехал в Москву и начал сотрудничество с «Газгольдер». Василий является автором нескольких музыкальных проектов – это Баста, Ноггано, N1NT3ND0, пишет музыку для художественных и документальных фильмов. В 2017 году первым выступил на круговой арене спорткомплекса Олимпийский, собрав на своем концерте 35 000 человек. В «Газгольдер» работает со Скриптонитом, Смоки Мо, T-Fest, Matrang и другими музыкантами.