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  • «Дай бог, чтоб скрипка сгорела!» Внук Башмета послал другу аудио во время пожара в Москве

«Дай бог, чтоб скрипка сгорела!» Внук Башмета послал другу аудио во время пожара в Москве

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5761182 24.01.2019 Russian conductor and violist Yuri Bashmet plays the violin during the concert marking his 66th birthday in Moscow, Russia. Maksim Blinov / Sputnik

ФОТО: MAKSIM BLINOV / Sputnik

Сегодня ночью на Никитском бульваре в центре Москвы загорелось историческое жилое здание. Пожар, предположительно, начался с квартиры дочери музыканта и дирижера Юрия Башмета Ксении, передает Life.

Очень эмоционально на происшествие отреагировал 12-летний внук Башмета, который отправлял голосовые сообщения своему другу. Мальчик, кашляя, рассказал, что выбежал в одной пижаме, чтобы добраться до бабушки. Дом к тому времени окружили пожарные машины, а улицу заволокло дымом.

«Всё полыхает... Замыкание. Взорвалась комната. Хорошо хоть не моя», – говорит внук Юрия Башмета.

Внук знаменитого альтиста также пожелал, чтобы в пожаре сгорела находящаяся в квартире скрипка. И инструмент действительно сгорел, передает телеграм-канал Mash. Напомним, что, по последним данным, количество жертв при пожаре достигло семи человек.

«Вся улица в дыму. Дай бог, чтоб скрипка сгорела», - говорит на аудиозаписи внук Юрия Башмета своему другу.

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