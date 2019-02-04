«Дай бог, чтоб скрипка сгорела!» Внук Башмета послал другу аудио во время пожара в Москве

Сегодня ночью на Никитском бульваре в центре Москвы загорелось историческое жилое здание. Пожар, предположительно, начался с квартиры дочери музыканта и дирижера Юрия Башмета Ксении, передает Life.
Очень эмоционально на происшествие отреагировал 12-летний внук Башмета, который отправлял голосовые сообщения своему другу. Мальчик, кашляя, рассказал, что выбежал в одной пижаме, чтобы добраться до бабушки. Дом к тому времени окружили пожарные машины, а улицу заволокло дымом.
«Всё полыхает... Замыкание. Взорвалась комната. Хорошо хоть не моя», – говорит внук Юрия Башмета.
Внук знаменитого альтиста также пожелал, чтобы в пожаре сгорела находящаяся в квартире скрипка. И инструмент действительно сгорел, передает телеграм-канал Mash. Напомним, что, по последним данным, количество жертв при пожаре достигло семи человек.
«Вся улица в дыму. Дай бог, чтоб скрипка сгорела», - говорит на аудиозаписи внук Юрия Башмета своему другу.