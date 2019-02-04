«Дай бог, чтоб скрипка сгорела!» Внук Башмета послал другу аудио во время пожара в Москве

Очень эмоционально на происшествие отреагировал 12-летний внук Башмета, который отправлял голосовые сообщения своему другу. Мальчик, кашляя, рассказал, что выбежал в одной пижаме, чтобы добраться до бабушки. Дом к тому времени окружили пожарные машины, а улицу заволокло дымом.

«Всё полыхает... Замыкание. Взорвалась комната. Хорошо хоть не моя», – говорит внук Юрия Башмета.

Внук знаменитого альтиста также пожелал, чтобы в пожаре сгорела находящаяся в квартире скрипка. И инструмент действительно сгорел, передает телеграм-канал Mash. Напомним, что, по последним данным, количество жертв при пожаре достигло семи человек.