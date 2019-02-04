Пожар в Москве: бесстрашная Ингеборга Дапкунайте бросилась помогать пострадавшим

Стало известно, что актриса, проживающая в доме, где произошел пожар, не пострадала. Вместе с годовалым ребенком Ингеборга Дапкунайте успела выбежать из охваченного огнем здания.
Сейчас на месте ночного пожара в кирпичном семиэтажном доме в центре столицы работают криминалисты. Работники экстренных служб разбирают завалы в сгоревших квартирах, сообщают Dni.
На данный момент жертвами пожара стали семеро человек. Среди жильцов дома много знаменитостей, в их числе – Дапкунайте. После пожара актриса несколько часов не выходила на связь. Но, к счастью, выяснилось, что артистка не пострадала.
«Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке», – написала 56-летняя Дапкунайте на своей страничке в Instagram. В свою очередь агент актрисы Раиса Фомина сообщила, что во время пожара звезда помогала пострадавшим, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, пожар случился в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.