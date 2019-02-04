Пожар в Москве: бесстрашная Ингеборга Дапкунайте бросилась помогать пострадавшим

Сейчас на месте ночного пожара в кирпичном семиэтажном доме в центре столицы работают криминалисты. Работники экстренных служб разбирают завалы в сгоревших квартирах, сообщают Dni.

На данный момент жертвами пожара стали семеро человек. Среди жильцов дома много знаменитостей, в их числе – Дапкунайте. После пожара актриса несколько часов не выходила на связь. Но, к счастью, выяснилось, что артистка не пострадала.

«Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке», – написала 56-летняя Дапкунайте на своей страничке в Instagram. В свою очередь агент актрисы Раиса Фомина сообщила, что во время пожара звезда помогала пострадавшим, передает агентство городских новостей «Москва».