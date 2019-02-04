Настя Каменских спустила штаны и похвасталась упругими ягодицами

Украинская певица Настя Каменских, которая показала видео с пляжного отдыха в Мексике, где устроила настоящий бикини-марафон, сейчас продолжила хвастаться своими аппетитными формами.

Так, артистка на своей странице Instagram поделилась довольно оригинальной фотографией, сделанной в ванной комнате.

На пикантном снимке Каменских предстала в приспущенных спортивных штанах и топе и в очередной раз похвасталась упругими ягодицами.

Под снимком артистка поставила хэштег с названием одноименной песни "Попа как у Ким" и добавила слово "скоро", что, вероятно, знаменует будущую премьеру клипа на композицию.