Пн, 4.02.2019
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Настя Каменских спустила штаны и похвасталась упругими ягодицами
ФОТО!

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица не перестает демонстрировать довольно откровенные снимки. 

Украинская певица Настя Каменских, которая показала видео с пляжного отдыха в Мексике, где устроила настоящий бикини-марафон, сейчас продолжила хвастаться своими аппетитными формами.

Так, артистка на своей странице Instagram поделилась довольно оригинальной фотографией, сделанной в ванной комнате.

На пикантном снимке Каменских предстала в приспущенных спортивных штанах и топе и в очередной раз похвасталась упругими ягодицами.

Под снимком артистка поставила хэштег с названием одноименной песни "Попа как у Ким" и добавила слово "скоро", что, вероятно, знаменует будущую премьеру клипа на композицию.

Интересно, что не все поклонники остались в восторге от снимка. Нашлись и те, которые раскритиковали Настю за чрезмерную откровенность и странную позу.

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