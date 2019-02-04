«Тренируюсь жить по-новому»: трудоголик Максим Фадеев потерял ухо

Сейчас композитор активно готовится к концерту, который пройдет 16 февраля в Баку. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело выступать на сцене из-за слуховой травмы. «Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушенный. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне не слышен даже сильнейший звук около меня. Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо», – пояснил Максим Фадеев.

По словам продюсера, врачи установят в его теле специальные датчики, которые помогут композитору чувствовать себя увереннее во время концертов. Приборы будут передавать долю, темп и длительность композиции.