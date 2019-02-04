Пн, 4.02.2019
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  • «Тренируюсь жить по-новому»: трудоголик Максим Фадеев потерял ухо

«Тренируюсь жить по-новому»: трудоголик Максим Фадеев потерял ухо

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Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Известный музыкальный продюсер продолжает усиленно работать даже несмотря на проблемы со здоровьем. Максим Фадеев признался, что в последние годы стал плохо слышать. 

Сейчас композитор активно готовится к концерту, который пройдет 16 февраля в Баку. В своем недавнем посте в Instagram музыкант рассказал, что ему тяжело выступать на сцене из-за слуховой травмы. «Вы, возможно, знаете, что я пою полностью оглушенный. Этот эффект достигается блокировкой слухового прохода, и мне не слышен даже сильнейший звук около меня. Многие знают, что у меня была тяжелейшая слуховая травма, и я суммарно потерял одно ухо», – пояснил Максим Фадеев.

По словам продюсера, врачи установят в его теле специальные датчики, которые помогут композитору чувствовать себя увереннее во время концертов. Приборы будут передавать долю, темп и длительность композиции.

«Также будут специальные приборы, которые мне показывают реальную картину слышащего человека. А именно – прибор, который показывает форму песни, длительность и мое местонахождение в ней! Далее – прибор, который мне показывает первую долю и темп. И главный датчик, стоящий у меня в кости на голове, мне »подсказывает« тон песни», – добавил он.

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