Экс-ведущую «Орла и решки» Жанну Бадоеву поздравляют с беременностью

42-летняя Жанна Бадоева готовится стать мамой в третий раз. Телеведущая опубликовала в своем микроблоге фото, на котором отчетливо виден заметно округлившийся живот.

Стоит отметить, что в последнее время Жанна носила исключительно просторную одежду и фотографировалась так, чтобы поклонники не смогли заметить изменения в фигуре Бадоевой. Также телеведущая все чаще стала делиться и старыми фотографиями. Несмотря на беременность, Жанна продолжает активно работать, принимать участие в съемках и путешествовать. Судя по всему, Жанна прекрасно себя чувствует.

Это будет уже третий ребенок для Бадоевой, она воспитывает двоих детей от предыдущих браков: сына Бориса от первого брака и дочку Лолиту, которую родила от второго мужа Алана Бадоева. Отметим, что даже после развода в 2012 году Жанна и Алан сохранили очень теплые и дружеские отношения.