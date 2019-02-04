Пн, 4.02.2019
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  • Экс-ведущую «Орла и решки» Жанну Бадоеву поздравляют с беременностью

Экс-ведущую «Орла и решки» Жанну Бадоеву поздравляют с беременностью

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Жанна Бадоева

ФОТО: Instagram

Телеведущая больше не может скрывать интересное положение, пишет Eg.ru.

42-летняя Жанна Бадоева готовится стать мамой в третий раз. Телеведущая опубликовала в своем микроблоге фото, на котором отчетливо виден заметно округлившийся живот.

Стоит отметить, что в последнее время Жанна носила исключительно просторную одежду и фотографировалась так, чтобы поклонники не смогли заметить изменения в фигуре Бадоевой. Также телеведущая все чаще стала делиться и старыми фотографиями. Несмотря на беременность, Жанна продолжает активно работать, принимать участие в съемках и путешествовать. Судя по всему, Жанна прекрасно себя чувствует.

Это будет уже третий ребенок для Бадоевой, она воспитывает двоих детей от предыдущих браков: сына Бориса от первого брака и дочку Лолиту, которую родила от второго мужа Алана Бадоева. Отметим, что даже после развода в 2012 году Жанна и Алан сохранили очень теплые и дружеские отношения.

Сейчас Жанна вместе с двумя детьми и своим третьим мужем Василием Мельничиным живет в Италии, куда переехала жить несколько лет назад.

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