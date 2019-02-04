Сообщается о четырех погибших: элитное жилье Дапкунайте сгорело в Москве

Сегодня рано утром стало известно, что в старинном жилом доме на Никитском бульваре вспыхнул пожар. Постройка относится к 1912 году. В разное время в нем жили заслуженные конструкторы и партийные деятели.
Примечательно, что дом можно смело назвать звездным, так как там находятся квартиры дочери Юрия Башмета, Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской.
Пожар вспыхнул на пятом этаже. СМИ сообщают, что возгорание началось с квартиры дочери Юрия Башмета. Сама женщина не пострадала. В здании из-за пожара произошло обрушение перекрытий. В Сети также появилось видео с горящим зданием.
Более 40 жильцов были эвакуированы, сообщает о четверых погибших, сообщает Mash.
По предварительной версии, огонь возник в результате короткого замыкания. По словам сотрудников МЧС, работу затрудняли деревянные перекрытия, а также незаконная перепланировка квартир.