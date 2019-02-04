Впервые в Эстонии! Самая сильная девушка Европы ляжет под колеса автомобиля

Впервые в Эстонии, самая сильная девушка Европы (Франция цирк Medrano), ляжет под колеса двух тонного автомобиля, справится с весом более двухсот килограммов, и все это на на ваших глазах. Разве такое возможно? В цирке, да!

Как всегда в цирке Виктора Никулина зрителей ждет много разнообразных, более двадцати ярких номеров, и опасных трюков.

20 апреля — Цирковой шатер у Lasnamäe Prisma

21 апреля — Цирковой шатер у Lasnamäe Prisma

4 апреля — Цирковой шатер у Lasnamäe Prisma

5 апреля — Цирковой шатер у Lasnamäe Prisma

Детям наверняка понравится новый уникальный для Эстонии супер-трансформер Оптимус, как всегда порадуют и насмешат клоуны. Удивит самый большой и пушистый кот Парнас. Для самых маленьких, очаровательные озорные хорьки и шоу с таксами.

В одном из номеров артист будет балансировать с предметами на лезвии ножа, в другом - выступит пара воздушных гимнастов. А также жонглеры со шляпами, грациозная гимнастка, и конечно-же обаятельный очень яркий и смешной клоун Alfredito.