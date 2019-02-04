Пн, 4.02.2019
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Мать Децла опубликовала пост, посвященный смерти сына

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Ирина Толмацкая

ФОТО: Instagram

Ирина Толмацкая растрогала поклонников Децла, пишет Viva.

2 февраля мир шоу-бизнеса всколыхнула неожиданная, шокирующая новость - после выступления в Ижевске скончался популярный российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Как только в СМИ появилась новость о кончине рэпера, поклонники и многие именитые коллеги тут же начали постить архивные фотографии с ним в социальных сетях, выражая соболезнования семье артиста. Мама и супруга Децла также опубликовали посты, посвященные памяти сына и мужа.  

Люблю тебя.....1983-2019

- написала в Instagram Ирина Толмацкая, мать рэпера. 

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