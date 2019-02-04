Стала известна новая версия смерти 35-летнего Децла

Также Пантюхин составил список гостей, имевших доступ к музыканту. В него вошли 25 человек, и все они будут допрошены.

Согласно одной из версий, Кирилл мог умереть из-за употребления наркотических средств плохого качества, принесенных одним из гостей вечеринки,сообщает Telegram-канал BAZA.

«Менеджер рассказал, что лично был свидетелем, как люди из команды Толмацкого курили нечто, «похожее на самокрутки». При этом, отмечает мужчина, в помещении висел плотный, сладковатый запах», — пишет издание.

Организаторы частного выступления уже дали показания следователям. На текущий момент результаты проведенной наркологической экспертизы еще не известны.

Примечательно, что в 2015 году Децл в беседе с воронежским информационным агентством «Галерея Чижова» заявил о том, что подумывает об инсценировке своей смерти в 35 лет.

«Я считаю, что полезно учить разные языки. Например, убить на это свое время будет достаточно интересно и важно. Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой», – заявил он.