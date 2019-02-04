Фото ставшей качком 71-летней Татьяны Васильевой вызвало фурор

71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала, что для нее возраст – только запись в паспорте. Российская актриса выложила фотографию, на которой показала накачанные мускулы, и похвасталась результатом жима 20 килограммов в положении лежа.
На протяжении нескольких лет Татьяна Васильева всерьез увлечена спортом. В своем плотном графике актриса умудряется находить время, чтобы позаниматься с персональным тренером.
Как итог – 71-летняя артистка демонстрирует потрясающую фигуру и накачанные мускулы. А еще Татьяна превзошла все ожидания фанатов, взяв жим из положения лежа в 20 килограммов. Смотрите сами!