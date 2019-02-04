Пн, 4.02.2019
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  • Фото ставшей качком 71-летней Татьяны Васильевой вызвало фурор

Фото ставшей качком 71-летней Татьяны Васильевой вызвало фурор

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Татьяна Васильева.

ФОТО: Кадр из видео

71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала, что для нее возраст – только запись в паспорте. Российская актриса выложила фотографию, на которой показала накачанные мускулы, и похвасталась результатом жима 20 килограммов в положении лежа.

На протяжении нескольких лет Татьяна Васильева всерьез увлечена спортом. В своем плотном графике актриса умудряется находить время, чтобы позаниматься с персональным тренером.

Как итог – 71-летняя артистка демонстрирует потрясающую фигуру и накачанные мускулы. А еще Татьяна превзошла все ожидания фанатов, взяв жим из положения лежа в 20 килограммов. Смотрите сами!

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