Молодая жена Владимира Стеклова: «Он знал о моем бесплодии»

28 февраля 2018-го гражданская жена Владимира Александровича Ирина родила ему еще одного ребенка. Маленькую Арину они впервые представили публике, когда девочке было всего два месяца.

Сейчас Ирина уже обрела официальный статус супруги, в апреле прошлого года влюбленные были в Тверском загсе. Стеклов сделал предложение очень необычно, подарив избраннице кольцо и попросив ее оплатить государственную пошлину за бракосочетание. Новая жена Владимира Александровича — бывший финансист, поэтому он посчитал поступок логичным.

Для Ирины все произошедшее не было запланированным. Зрители и даже знакомые подозревали, что бывшая провинциалка подстроила беременность, чтобы улучшить свое социальное положение. Но возлюбленная Стеклова призналась, что долгие годы страдала из-за невозможности иметь детей.

«В самом начале отношений я мягко сказала Владимиру о своем бесплодии. Он отреагировал спокойно. Я поняла, что беременна уже на большом сроке. Первый тест этого не показал, более чувствительный выявил срок в четыре недели, а на самом деле шла уже 11-я», — рассказала счастливая мать в программе «Секрет на миллион».

Ирина рассказала, что очень плохо себя чувствовала, когда лечилась гормональными препаратами. Ее цикл был сбит, поэтому она прервала курс и продолжила верить в чудо.

Когда они познакомились, Стеклов был разведен. Приятели буквально свели актера с Ириной в 2016 году. «Ира мгновенно поняла, что это сватовство. Повеяло каким-то теплом сразу. Мы поговорили. Она оставила мне телефон», — поделился Владимир Александрович. После звонка она пригласила его в гости с друзьями. В тот же вечер артист остался у будущей супруги. Поначалу его пугала перспектива ответственности за новые отношения, но рождение дочери Арины все изменило.

ФОТО: скриншот

«Меня необыкновенно «цементирует» ребенок, думаю с ужасом, вдруг этого могло и не быть», — предположил Стеклов.

Узнав о беременности и положив тест на край стола, где она всегда накрывала завтрак для любимого, Ирина ушла на работу и ждала звонка. Владимир Александрович переживал по поводу своего возраста, но сейчас он счастлив, что все так сложилось. Вместе с супругой, которая младше его на 33 года, и дочерью Стеклов живет в трехкомнатных апартаментах.