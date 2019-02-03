Посещающая пластического хирурга Энистон становится похожей на Джоли

Дженнифер в последнее время стала частым гостем в клинике пластической хирургии. Правда, кардинально менять свой вид она не собирается.

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Энистон подверглась серии уколов ботокса и филлеров. Артистку избавили от морщин на лбу, вокруг глаз и около рта.

Перед началом процедуры Энистон умоляла врача быть осторожней с губами, она просила не превращать ее в копию Анжелины Джоли. Звезда не хочет быть похожей на женщину, которая когда-то увела у нее мужа Брэда Питта. Об этом со ссылкой на подругу Дженнифер сообщает американский журнал Heat.

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Добавим, что накануне своего 50-летия Энистон решилась на серьезные перемены. Артистка, которая так и не смогла стать матерью, внутренне готовится к роли приемного родителя. Дженнифер оформляет документы для удочерения 13-летней сироты. Звезда нашла будущую приемную дочь в детском доме Мехико.