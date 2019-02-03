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  • Уку Сувисте вышел в финал! Смотри, кто сразится с ним за право выступить на «Евровидении» от Эстонии!

Уку Сувисте вышел в финал! Смотри, кто сразится с ним за право выступить на «Евровидении» от Эстонии!
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Вчера, 2 февраля, в Тарту состоялся второй полуфинал конкурса Eesti Laul, победитель которого удостоится чести представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение». По итогам первого отборочного тура, в финал конкурса вышли следующие артисты и коллективы:

  1. Sissi - «Strong»
  2. Kadiah - «Believe»
  3. Kerli Kivilaan - «Cold Love»
  4. Uku Suviste - «Pretty Little Liar»
  5. Synne Valtri - «I'll Do It My Way»
  6. Lumevärv ft. INGA - «Milline päev»

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ:

  1. The Swingers, Tanja & Birgit - «High Heels In The Neighbourhood»
  2. STEFAN - «Without You»
  3. Victor Crone - «Storm»
  4. INGER - «Coming Home»
  5. Sandra Nurmsalu – «Soovide puu» 
  6. xtra basic & Emily J – «Hold Me Close»  

Отметим, что за место в финале конкурса боролись 12 песен, но лишь шесть из них вышли в финал по результатам голосования членов жюри, в числе которых был музыкант Танель Падар, принесший Эстонии победу на «Евровидении» в 2001 году.

Помимо Танеля Падара свои оценки песням вынесли жена бывшего премьер-министра Эстонии Луиза Рыйвас, певец Отт Лепланд, также представлявший Эстонию на конкурсе в 2012 году, музыкальный менеджер Тоомас Олльюум, писатель и критик Берк Вахер, педагог Кадри Коппель, известная как Maiken, радиоведущие Маргус Камлат и Кристьян Хирмо, а также музыкальный продюсер Свен Лыхмус.

По итогам двух полуфиналов, 16 февраля в Saku Suurhall за право представлять Эстонию сразятся двенадцать песен. 

Один из фаворитов конкурса, Уку Сувисте, который принял участие в шоу "Голос" на российском Первом канале, рассказал, чем "Голос" помог ему на сцене в этот вечер. 

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