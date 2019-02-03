Уку Сувисте вышел в финал! Смотри, кто сразится с ним за право выступить на «Евровидении» от Эстонии!
Вчера, 2 февраля, в Тарту состоялся второй полуфинал конкурса Eesti Laul, победитель которого удостоится чести представлять Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение». По итогам первого отборочного тура, в финал конкурса вышли следующие артисты и коллективы:
- Sissi - «Strong»
- Kadiah - «Believe»
- Kerli Kivilaan - «Cold Love»
- Uku Suviste - «Pretty Little Liar»
- Synne Valtri - «I'll Do It My Way»
- Lumevärv ft. INGA - «Milline päev»
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ:
- The Swingers, Tanja & Birgit - «High Heels In The Neighbourhood»
- STEFAN - «Without You»
- Victor Crone - «Storm»
- INGER - «Coming Home»
- Sandra Nurmsalu – «Soovide puu»
- xtra basic & Emily J – «Hold Me Close»
Отметим, что за место в финале конкурса боролись 12 песен, но лишь шесть из них вышли в финал по результатам голосования членов жюри, в числе которых был музыкант Танель Падар, принесший Эстонии победу на «Евровидении» в 2001 году.
Помимо Танеля Падара свои оценки песням вынесли жена бывшего премьер-министра Эстонии Луиза Рыйвас, певец Отт Лепланд, также представлявший Эстонию на конкурсе в 2012 году, музыкальный менеджер Тоомас Олльюум, писатель и критик Берк Вахер, педагог Кадри Коппель, известная как Maiken, радиоведущие Маргус Камлат и Кристьян Хирмо, а также музыкальный продюсер Свен Лыхмус.
По итогам двух полуфиналов, 16 февраля в Saku Suurhall за право представлять Эстонию сразятся двенадцать песен.
Один из фаворитов конкурса, Уку Сувисте, который принял участие в шоу "Голос" на российском Первом канале, рассказал, чем "Голос" помог ему на сцене в этот вечер.