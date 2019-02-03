Уку Сувисте вышел в финал! Смотри, кто сразится с ним за право выступить на «Евровидении» от Эстонии!

Sissi - «Strong» Kadiah - «Believe» Kerli Kivilaan - «Cold Love» Uku Suviste - «Pretty Little Liar» Synne Valtri - «I'll Do It My Way» Lumevärv ft. INGA - «Milline päev»

ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ:

The Swingers, Tanja & Birgit - «High Heels In The Neighbourhood» STEFAN - «Without You» Victor Crone - «Storm» INGER - «Coming Home» Sandra Nurmsalu – «Soovide puu» xtra basic & Emily J – «Hold Me Close»

Отметим, что за место в финале конкурса боролись 12 песен, но лишь шесть из них вышли в финал по результатам голосования членов жюри, в числе которых был музыкант Танель Падар, принесший Эстонии победу на «Евровидении» в 2001 году.

Помимо Танеля Падара свои оценки песням вынесли жена бывшего премьер-министра Эстонии Луиза Рыйвас, певец Отт Лепланд, также представлявший Эстонию на конкурсе в 2012 году, музыкальный менеджер Тоомас Олльюум, писатель и критик Берк Вахер, педагог Кадри Коппель, известная как Maiken, радиоведущие Маргус Камлат и Кристьян Хирмо, а также музыкальный продюсер Свен Лыхмус.

По итогам двух полуфиналов, 16 февраля в Saku Suurhall за право представлять Эстонию сразятся двенадцать песен.