Баба Лена: 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа

В Instagram Елены Летучей началась настоящая война под ее постом с видео без макияжа. Телеведущая показала себя в непринужденной обстановке на отдыхе на Галапагосских островах.

Некоторые поклонники Летучей нашли ее естественность очень привлекательной, одна из фанаток даже сравнила Елену с эльфийкой. "А вы и без косметики хорошенькая", – написала другая.

Но большинство все-таки были неприятно шокированы снимком – многим показалось, что "натуральная" Елена выглядит не очень хорошо. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…", "Постарела, мать" – такими высказываниями пестрит лента комментариев.