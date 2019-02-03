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  • Баба Лена: 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа

Баба Лена: 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа

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Елена Летучая.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

На телеведущую набросились за снимок без макияжа. Многих шокировал  вид Елены.

В Instagram Елены Летучей началась настоящая война под ее постом с видео без макияжа. Телеведущая показала себя в непринужденной обстановке на отдыхе на Галапагосских островах. 

Некоторые поклонники Летучей нашли ее естественность очень привлекательной, одна из фанаток даже сравнила Елену с эльфийкой. "А вы и без косметики хорошенькая", – написала другая. 

Но большинство все-таки были неприятно шокированы снимком – многим показалось, что "натуральная" Елена выглядит не очень хорошо. "Вы такая старая на самом-то деле", "Баба Лена…", "Постарела, мать" – такими высказываниями пестрит лента комментариев.

Фотографии Летучий с отпуска уже не в первый раз "взрывают" Сеть. Под предыдущими снимками злопыхатели отмечали, что теледива, увлекшись диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданные фанаты вступились за звезду.

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