Обвиненную в похищении ребенка российскую актрису освободили из-под стражи

Самого Ричарда Битетти, американца с итальянскими корнями, в Штатах сейчас нет. Отец девочки, как сообщают СМИ, два года назад попал в тюрьму за торговлю наркотиками, но вышел под залог. Когда Ирина Усокзабеременела, Ричард требовал сделать аборт. Однако ребенок родился, отношения в паре окончательно испортились и актриса с дочкой уехала в Россию.

Несмотря на то, что в браке пара не состояла, у Николь фамилия отца и американский паспорт. Теперь Ричард вдруг решил оформить ордер на задержание. Как сказал вице-консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, единственной целью задержания Ирины Усок было получить письменные признания в том, что отцом ребенка является американский гражданин Битетти. Россиянка этот факт признала, передают "Вести".