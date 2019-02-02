Обвиненную в похищении ребенка российскую актрису освободили из-под стражи

Ирину Усок освободили из-под стражи в зале суда. В США ее обвиняют в похищении дочери. Где находится ребенок – неизвестно: по разным данным, трехлетняя девочка либо передана органам опеки, либо сестре отца.
Самого Ричарда Битетти, американца с итальянскими корнями, в Штатах сейчас нет. Отец девочки, как сообщают СМИ, два года назад попал в тюрьму за торговлю наркотиками, но вышел под залог. Когда Ирина Усокзабеременела, Ричард требовал сделать аборт. Однако ребенок родился, отношения в паре окончательно испортились и актриса с дочкой уехала в Россию.
Несмотря на то, что в браке пара не состояла, у Николь фамилия отца и американский паспорт. Теперь Ричард вдруг решил оформить ордер на задержание. Как сказал вице-консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, единственной целью задержания Ирины Усок было получить письменные признания в том, что отцом ребенка является американский гражданин Битетти. Россиянка этот факт признала, передают "Вести".
Сейчас Ирина дожидается суда. Если ее признают виновной в киднеппинге, актриса может получить до 20 лет тюрьмы. В теате "Содружество актеров Таганки", где служит Усок, не знают, зачем артистка поехала в Штаты.