«Умирать не страшно». Руки-базуки раскрыл правду о здоровье и планах на будущее

Несмотря на то что Терёшина пугали некрозом тканей, ампутацией и даже смертью из-за его странного пристрастия, парень понимал, зачем ему это надо. Он заявил, что терпел боль ради выгоды и "продавал себя за деньги". Благодаря чему приобрёл, например, квартиру в Подмосковье.

Все эти вопросы, жалеешь или нет, что закачал руки, — не уместны. Если мой образ приносит доход, значит, надо его эксплуатировать, даже с риском для жизни

Но сейчас, по словам парня, былая слава уже померкла и гонорары стали куда скромнее. А вот проблемы с руками остались. Кирилл закачивал в них самодельный синтол, формулу которого придумал сам. В итоге этот раствор "закаменел" внутри и началось воспаление, которое сохраняется до сих пор. Хотя он и утверждает, что боли не чувствует и ампутация ему сейчас точно не грозит. Но теперь парню придётся "вырезать бицепсы". Также Терёшин жалуется на общее плохое самочувствие.

Поймите, я устал от плохого самочувствия. Я ведь уже год чувствую себя хреново, организм изнашивается. Тяжело мне