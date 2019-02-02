«Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова

Москвичка Светлана Сафиева в конце 2018 года пыталась взыскать через суд с Филиппа Киркорова 200 тысяч долларов на роды. Женщина утверждала, что король российской поп-сцены – отец тройняшек, которых она вот-вот должна родить.

Сафиева стала героиней скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Телеведущий навестил женщину в ее элитной квартире на Тверском бульваре. Риэлторы оценивают эти апартаменты в 10 миллионов долларов. Малахов обнаружил, что квартира буквально завалена детской одеждой, Светлана купила несколько детских колясок – ожидает рождения детей от Киркорова.

Телеведущий, чтобы развеять сомнения, отвез Сафиеву на УЗИ. Там и выяснилось, что у Светланы ложная беременность, а большой живот – всего лишь "жировой фартук". Однако Сафиева вердикту врачей не поверила и выбежала из студии.

Программу раскритиковали – сценаристов обвинили в "безумии" и выдумках ради рейтингов немыслимых историй. Выяснилось к тому же, что фанатка Киркоровасерьезно больна. Светлана много лет назад потеряла мужа, осталась одна с двумя детьми. Видимо, на фоне трагедии у женщины начались проблемы с психикой, пишет Super.

Как рассказали близкие Светланы, после выхода программы в эфир она пережила огромный стресс из-за нападков общественности. Кроме того, ее родственники а также черные риэлторы пытались отнять у нее элитную недвижимость.