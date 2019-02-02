Сб, 2.02.2019
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  • А жених-то какой! Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина выходит замуж

А жених-то какой! Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина выходит замуж
ФОТО!

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Дарья Клюкина.

ФОТО: Instagram

Вчера, 1 февраля, на праздновании своего 25-летия в Москве Дарья Клюкина объявила о предстоящем замужестве. Избранником Дарьи стал 39-летний Владимир Чопов — топ-менеджер «Газпром-медиа», сообщает Super.ru.

День рождения Даши 9 января — в один день с ее лучшей подругой и директором Дусей Бубель. Из-за рекламных съемок девушки решили перенести праздничное событие на 1 февраля. В разгар празднования двойного дня рождения, именинница сообщили эту новость гостям.

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