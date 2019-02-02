А жених-то какой! Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина выходит замуж

День рождения Даши 9 января — в один день с ее лучшей подругой и директором Дусей Бубель. Из-за рекламных съемок девушки решили перенести праздничное событие на 1 февраля. В разгар празднования двойного дня рождения, именинница сообщили эту новость гостям.