Леди в белом: похудевшая после родов Ева Лонгория похвасталась аппетитными формами

После того, как 43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой, актриса продолжила вести активный образ жизни и не забросила съемки. А вот появляться на красных дорожках и светских мероприятиях знаменитость явно стала меньше. Поэтому каждый публичный выход Евы - настоящий подарок для ее поклонников.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

В этот раз оставить на вечер домашние дела и малыша Сантьяго Лонгорию заставила премьера нового фильма Кэтрин Хардвик "Мисс пуля", сюжет которого рассказывает об участнице конкурса красоты Глории, которая становится свидетельницей жестокой бандитской расправы и попадает в руки харизматичного наркобарона.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Для появления на красной дорожки актриса выбрала белый шелковый костюм - брюки-клеш и жакет с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул заметно изменившуюся фигуру звезды.