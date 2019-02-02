Сб, 2.02.2019
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  • Леди в белом: похудевшая после родов Ева Лонгория похвасталась аппетитными формами

Леди в белом: похудевшая после родов Ева Лонгория похвасталась аппетитными формами

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Ева Лонгория.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Появление на премьере фильма - первый за долгое время публичный выход Евы Лонгории.

После того, как 43-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой, актриса продолжила вести активный образ жизни и не забросила съемки. А вот появляться на красных дорожках и светских мероприятиях знаменитость явно стала меньше. Поэтому каждый публичный выход Евы - настоящий подарок для ее поклонников.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

В этот раз оставить на вечер домашние дела и малыша Сантьяго Лонгорию заставила премьера нового фильма Кэтрин Хардвик "Мисс пуля", сюжет которого рассказывает об участнице конкурса красоты Глории, которая становится свидетельницей жестокой бандитской расправы и попадает в руки харизматичного наркобарона.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Для появления на красной дорожки актриса выбрала белый шелковый костюм - брюки-клеш и жакет с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул заметно изменившуюся фигуру звезды.

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

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