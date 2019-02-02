Вот карта самых коррумпированных стран мира: какие результаты у Эстонии?

Индекс составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведённых независимыми организациями по всему миру.

ФОТО: CPI

Самой коррумпированной страной мира названа Сомали, а наименее коррумпированной — Дания.

Некоторые страны — в частности, США и Венгрия — заметно опустились в рейтинге по сравнению с предыдущими замерами.

Коррумпированность страны оценивается по 100-балльной шкале, где 100 означает полное отсутствие коррупции.

В 2018 году рейтинг возглавили следующие страны:

1. Дания (88).

2. Новая Зеландия (87).

3. Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария (85).

4. Норвегия (84).

5. Нидерланды (82).

6. Канада, Люксембург (81).

7. Германия, Великобритания (80).

А вот какие государства стали чемпионами по коррупции:

180. Сомали (10).

178. Сирия, Южный Судан (13).

176. Йемен, Северная Корея (14).

172. Судан, Гвинея-Биссау, Экваториальная Гвинея, Афганистан (16).

170. Ливия, Бурунди (17).

168. Ирак, Венесуэла (18).

165. Конго, Чад, Ангола (165).

Свои позиции в Индексе заметно улучшили Эстония, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Гайана, а ухудшили — Австралия, Чили, Мальта, Турция и Мексика. Кроме того, три государства отнесены к «странам, требующим особого внимания» — США (71), Бразилия (35) и Чехия (59). По мнению экспертов, именно там наблюдаются наиболее тревожные коррупционные тенденции.

А вот какие места в рейтинге занимают страны бывшего СССР:

18. Эстония (73).

38. Литва (59).

41. Латвия, Грузия (58).

70. Беларусь (44).

105. Армения (35).

117. Молдова (33).

120. Украина (32).

124. Казахстан (31).

132. Кыргызстан (29).

138. Россия (28).

152. Азербайджан, Таджикистан (25).

158. Узбекистан (23).

161. Туркменистан (20)

Более двух третей всех стран получили рейтинг ниже 50, при этом средний балл составил лишь 43. С 2012 года значительно улучшили свой рейтинг только 20 стран, а значительно ухудшили — 16.

Вполне ожидаемо, наименее демократические страны оказались наиболее коррумпированными. В своём отчёте эксперты пишут: