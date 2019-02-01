Самый гламурный и элитный ночной клуб Таллинна закрывается

«Несмотря на востребованность клуба, мы закрываем его в нынешнем формате, ведь за девять лет рынок сильно изменился. Мы не исключаем, что в будущем сможем предоставить вам новые положительные эмоции в обновленном виде», - сказал руководитель клуба Тимо Тирс.