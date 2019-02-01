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Самый гламурный и элитный ночной клуб Таллинна закрывается

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Ööklubi Vabank.

ФОТО: Indrek Kasesalu

Печальная новость для таллиннских тусовщиков – клуб Vabank закрывается. Работающий с 2010 года ночной клуб закрывает свои двери 9 февраля.

«Несмотря на востребованность клуба, мы закрываем его в нынешнем формате, ведь за девять лет рынок сильно изменился. Мы не исключаем, что в будущем сможем предоставить вам новые положительные эмоции в обновленном виде», - сказал руководитель клуба Тимо Тирс.

Клуб, который находится в историческом здании банка, уделял особое внимание вип-клиентам, проводя закрытые выездные вечеринки, совместные походы в театр и кино, а также турниры по гольфу и теннису.

Что будет находиться в бывшем здании банка, пока неизвестно.

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