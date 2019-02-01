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Ариана Гранде сделала тату на японском с нелепой ошибкой

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Ariana Grande 2018.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

В середине января певица Ариана Гранде выпустила новый клип на песню 7 rings («Семь колец»). В ролике название песни было переведено на японский язык. Чтобы увековечить свой новый хит, звезда решила сделать татуировку c иероглифами на своей ладони. И, конечно, похвалилась результатом в соцсети.

Оказалось, что певица почему-то написала не все иероглифы фразы, а ограничилась двумя: теми, которые по отдельности означают «семь» и «кольцо», пишет Lady.mail.ru.

Вот только звезда не учла особенностей японской грамматики: вместе эти два символа означают вид гриля для барбекю.

Такой эпичный промах не остался незамеченным, и вскоре пользователи твиттера превратили новую тату Гранде в мем. Досталось не только неправильной татуировке, но и отретушированной руке звезды. Кстати, сама певица вскоре удалила фото из своего аккаунта, предварительно объяснив, что не стала рисовать больше символов из-за болезненности тату.

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