Ариана Гранде сделала тату на японском с нелепой ошибкой

Оказалось, что певица почему-то написала не все иероглифы фразы, а ограничилась двумя: теми, которые по отдельности означают «семь» и «кольцо», пишет Lady.mail.ru.

Вот только звезда не учла особенностей японской грамматики: вместе эти два символа означают вид гриля для барбекю.