Журналист завел профиль в Tinder с фото молодого Сталина. И это был успех!

Как парень пишет в материале, идея пришла к нему, когда он разглядывал коробку спичек из Грузии с фотографиями руководителя Советского Союза. На одной стороне коробки Джугашвили был изображен в зрелом возрасте, с зачесанными назад волосами и пышными усами: образ, который тут же возникает в голове при фамилии «Сталин». На обороте коробки была фотография молодого Иосифа Сталина, и она удивила парня тем, насколько привлекательно будущий глава СССР выглядел в возрасте двадцати с хвостиком лет, пишет Medialeaks.ru.

Вдохновившись снимком, Пол Швенн решился на эксперимент: что будет, если он заведет в Tinder профиль молодого Сталина, который жаждет не только свергнуть монархический строй и победить капитализм, но и найти себе пару. Пол Швенн зарегистрировался в Tinder как 27-летний Йозеф. При заполнении профиля журналист даже использовал один факт из биографии вождя. Он указал, что работает старшим редактором газеты «Правда», выпускаемой Российской социал-демократической рабочей партией (Сталин еще до революции был одним из редакторов издания). Правда, в версии Пола Иосиф учился в университете искусств в Берлине, а не в духовной семинарии.

В профиле Швенн указал, что ненавидит нацистов и фашистов. Также он хотел привести романтическую цитату Сталина, но не нашел таковой. Пришлось переделывать известное выражение советского лидера «Гитлеры приходят и уходят, а Германия и германский народ остается» в «Отношения приходят и уходят, но любовь остается».

Йозеф в Tinder, как и Сталин, был гетеросексуалом. Однако при попытке найти девушку под видом коммунистического лидера Пола ждало поражение. Журналист 15 минут провел за тем, что свайпил вправо представительниц противоположного пола, но не получил ни единого мэтча. Ничего не поменялось и после того, как парень увеличил в приложении территорию для поиска женщины.

А вот когда Швенн сделал Йозефа в приложении бисексуалом, началось удивительное. Мэтчи от мужчин буквально сыпались на парня вместе с комплиментами и недвусмысленными предложениями. Судя по всему, парни не признали в привлекательном молодом человеке главу СССР. Многих даже не смущали странноватые фразочки от Пола-Йозефа наподобие «Привет, товарищ, тебе нечего терять, кроме как свои кандалы!»

Некоторые молодые люди после разговоров с Полом-Йозефом все же разочаровывались и называли его диктатором. Другие сразу понимали, что парень притворяется Сталиным, и болтали с журналистом об истории. Но как бы то ни было, Швенн уверяет, что очень мало пользователей отрицательно отнеслось к его замашкам тирана в беседах. Один парень даже заявил, что «не отказался бы разделить ГУЛАГ» вместе с Йозефом.

Эксперимент Пола кончился тем, что он сходил на свидание с жительницей Берлина, которая сразу узнала на фото молодого Сталина и ради смеха решила встретиться с тем, кто стоял за аккаунтом. Молодые люди вполне неплохо пообщались — кажется, девушку даже не сильно расстроило, что Пол вовсе не был внешне похож на Иосифа Виссарионовича.