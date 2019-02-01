Мужчины с низким ростом более злые

Низкорослые мужчины являются более злыми, они чаще совершают жестокие правонарушения. К такому неожиданному выводу пришли исследователи.
Наука всегда интересовалась, существуют ли какие-то различия в характере, здоровье и сексуальном поведении людей в зависимости от их роста. И вот теперь ученые выяснили, что эти различия имеются в психологии мужчин. Исследователи из города Атланта в американском штате Джорджия доказали, что мужчины с низким ростом являются более злыми, они чаще совершают жестокие правонарушения, если сравнивать их с мужчинами более высокого роста. Эти выводы были сделаны после оценки поведения, самовосприятия, отношения к наркотикам, насилию и преступлениям у более чем 600 мужчин разного роста в возрасте от 18 до 50 лет, пишет Medikforum.ru.
Авторы исследования выяснили, что те представители сильного пола, которые ощущают себя наименее маскулинными в соответствии с господствующими в обществе стандартами, в три раза чаще склонны к совершению жестких правонарушений с использованием оружия или к применению физического насилия, которое заканчивается травмами. Психологи из Оксфордского университета даже называют это «синдромом коротышки». По мнению учёных, недовольство ростом мужчины усиливает его ощущение уязвимости и укрепляет чувство паранойи.
Низкорослые мужчины часто испытывают потребность доказать окружающим собственную состоятельность, и особенно наличие выраженных мужских качеств, то есть способности к насилию. Именно поэтому они чаще вступают в драки и проявляют свою агрессию в других видах и формах.