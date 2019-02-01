Мужчины с низким ростом более злые

Наука всегда интересовалась, существуют ли какие-то различия в характере, здоровье и сексуальном поведении людей в зависимости от их роста. И вот теперь ученые выяснили, что эти различия имеются в психологии мужчин. Исследователи из города Атланта в американском штате Джорджия доказали, что мужчины с низким ростом являются более злыми, они чаще совершают жестокие правонарушения, если сравнивать их с мужчинами более высокого роста. Эти выводы были сделаны после оценки поведения, самовосприятия, отношения к наркотикам, насилию и преступлениям у более чем 600 мужчин разного роста в возрасте от 18 до 50 лет, пишет Medikforum.ru.