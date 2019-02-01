"Такая тварь". Гуф не выдержал, узнав, что 18-летняя любовница беременна от него

18-летняя Яна Шевцова, с которой 39-летний Алексей Долматов, больше известный как Гуф, изменял Кети Топурии, опять оказалась в центре скандала. Девушка, ставшая участницей «Дома-2», заявила, что вновь вступила в сексуальные отношения с рэпером и теперь беременна от него. Судя по всему, эта информация Гуфу не очень понравилась, пишет Life.ru.