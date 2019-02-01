Пт, 1.02.2019
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  • Причина — другая женщина. Министр Майлис Репс разводится с отцом своих шестерых детей

Причина — другая женщина. Министр Майлис Репс разводится с отцом своих шестерых детей
Фото и подробности!

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Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Agris Repšs.

ФОТО: Arno Mikkor / Raigo Pajula / presidendi kantselei

Вчера в Facebook появилось фото, на котором супруг министра Майлис Репс - Агрис Репс запечатлен с темноволосой женщиной. Как стало известно, фото было сделано на Кубе, куда возлюбленные отправились, чтобы провести медовый месяц. 

Отметим, что на то, что Агрис уже некоторое время встречается с новой избранницей, указывали и похожие снимки, которые он темноволосая жительница Латвии публиковали в Сети. 

Через несколько часов после того, как СМИ начали обсуждать возможный разлад в семье, на новость отреагировала сама Майлис Репс. 

Понимаю, что вопросы, связанные с расторжением моего брака, могут заинстересовать СМИ. Очень прошу понять мое нежелание комментировать эту тему.

Отметим, что Майлис и Агрис поженились в 2003 году. В браке у них родилось шесть детей. В 2017 году министр родила дочь Шарлотте.

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