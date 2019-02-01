Пт, 1.02.2019
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Гузеева показала редкое фото с Глаголевой

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Лариса Гузеева

ФОТО: скриншот передачи "Давай поженимся!"

Актриса Лариса Гузеева почтила память своей коллеги. Трогательный пост, посвященный Вере Глаголевой, появился в микроблоге ведущей шоу "Давай поженимся!" в минувший четверг, 31 января. 

Звезда опубликовала фотографию в честь дня рождения актрисы. На снимке она запечатлена вместе с Тамарой Акуловой и Верой Глаголевой. Артистки сыграли главные роли в картине "Наследницы". "Благодарю тебя, что по судьбе прошла. День рождения Веры. Верочки. Все помню", - подписала снимок Лариса Гузеева.

После смерти актрисы ведущая проекта "Давай поженимся!" приняла участие в съемках программы "Пусть говорят". Она рассказала, что все близкие друзья Глаголевой до последнего верили, что она сможет побороть тяжелую болезнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Конечно, близкие знали про эту болезнь. Но Вера никого не хотела утруждать, никого не хотела мучить этим. Никогда не было разговоров о том, что она больна. Мы просто знали и поражались, и все время думали, что это пройдет. Это уже проходило у нее", - передает слова Гузеевой "Вокруг ТВ".

Старшая дочь Веры Глаголевой тоже почтила память своей матери. Анна Нахапетова разместила несколько старых черно-белых фотографий, на которых артистка позирует вместе с детьми. "Мы вместе, и ты была бы счастлива. Спасибо за нас… С днем рождения, мама! Мы скучаем… очень", – написала она.

Напомним, известная актриса скончалась 16 августа 2017 года в немецкой клинике. Причиной смерти стал рак желудка. Похороны Веры Глаголевой прошли на Троекуровском кладбище. 

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